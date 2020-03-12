В Інституті нацпам'яті думають, що зробити замість Леніна в центрі Києва

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Четвер, 12 березня 2020, 11:03
Фото Сергій Нужненко

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що на місці пам'ятника Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва можна створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва.

Джерело: інтерв'ю Дробовича "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я б поставив там невеликий фонтан – там таке місце, що дійсно можна сісти відпочити.

Або ми ж знаємо, що там недалеко PinchukArtCentre, один із загальнонаціональних і навіть міжнародних символів сучасного мистецтва. Там можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва".

Деталі: За його словами, це невелика територія, з якої можна прибрати постамент Леніна і створити простір для змінних експозицій.

Там також могли б проходить конкурси, перформанси, експонуватися інсталяції.

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