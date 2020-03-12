В Інституті нацпам'яті думають, що зробити замість Леніна в центрі Києва
Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що на місці пам'ятника Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва можна створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва.
Джерело: інтерв'ю Дробовича "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я б поставив там невеликий фонтан – там таке місце, що дійсно можна сісти відпочити.
Або ми ж знаємо, що там недалеко PinchukArtCentre, один із загальнонаціональних і навіть міжнародних символів сучасного мистецтва. Там можна було б створити майданчик для постійно оновлюваної експозиції творів сучасного мистецтва".
Деталі: За його словами, це невелика територія, з якої можна прибрати постамент Леніна і створити простір для змінних експозицій.
Там також могли б проходить конкурси, перформанси, експонуватися інсталяції.
Передісторія:
- Увечері 8 грудня 2013 року в центрі Києва група людей знесла з п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на початку бульвару Тараса Шевченка.
- Після цього на місці пам’ятника Леніну кілька разів встановлювали інсталяції різних митців.