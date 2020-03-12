В Институте нацпамяти думают, что сделать вместо Ленину в центре Киева
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что на месте памятника Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства.
Источник: интервью Дробовича "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я бы поставил там небольшой фонтан – там такое место, что действительно можно сесть отдохнуть.
Или мы же знаем, что там недалеко PinchukArtCentre, один из общенациональных и даже международных символов современного искусства. Там можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства".
Детали: По его словам, это небольшая территория, с которой можно убрать постамент Ленина и создать пространство для сменных экспозиций. Там также могли бы проходить конкурсы, перформансы, экспонироваться инсталляции.
Предыстория:
- Вечером 8 декабря 2013 года в центре Киева группа людей снесла с пьедестала памятник Ленину, который стоял в начале бульвара Тараса Шевченко.
- После этого на месте памятника Ленину несколько раз устанавливали инсталляции различных художников.