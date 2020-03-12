В Институте нацпамяти думают, что сделать вместо Ленину в центре Киева

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что на месте памятника Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства.

Источник: интервью Дробовича "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я бы поставил там небольшой фонтан – там такое место, что действительно можно сесть отдохнуть.

Или мы же знаем, что там недалеко PinchukArtCentre, один из общенациональных и даже международных символов современного искусства. Там можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства".

Детали: По его словам, это небольшая территория, с которой можно убрать постамент Ленина и создать пространство для сменных экспозиций. Там также могли бы проходить конкурсы, перформансы, экспонироваться инсталляции.

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