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Реформа СБУ: що пропонують змінити президентським законопроєктом

Четвер, 12 березня 2020, 10:06
Реформа СБУ: що пропонують змінити президентським законопроєктом

У Службі безпеки України розказали про основні новації, які пропонуються у президентському законопроєкті про реформу спецслужби.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Основними новаціями законопроєкту є те, що він розмежовує компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки. Служба відмовиться від невластивих їй функцій.

СБУ не займатиметься боротьбою з економічною злочинністю, проте зосередить увагу на захисті об’єктів критичної інфраструктури.

Відбудеться демілітаризація СБУ з впровадженням її гнучкої структури. Служба зосередить свою увагу на контррозвідувальній протидії загрозам державній безпеці, кібербезпеці, боротьбі з тероризмом, захисті державної таємниці тощо.

Також передбачається істотне посилення інформаційно-аналітичної складової у діяльності СБУ, перехід від реактивного підходу в роботі до проактивного та ризик-орієнтованого.

Відбудеться поступове скорочення чисельності СБУ: з 27 тис. до 15 тис. осіб у мирний час і до 20 тис. в особливий період.

При цьому рівень соціального забезпечення співробітників, їх грошове забезпечення буде підвищене до рівня НАБУ, ДБР та інших новостворених антикорупційних органів.

Також законопроєктом планується посилення парламентського та громадського контролю над діяльністю Служби безпеки України.

 

Ініціатором подання виступив президент України Володимир Зеленський, але сам законопроєкт було підготовлено на базі документа, що розробили фахівці СБУ і подали до Офісу президента у жовтні 2019 року, де він доопрацьовувався в форматі засідань робочої групи.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розказав, що президент визначив цей законопроєкт як невідкладний. Він сподівається, що Верховна Рада розгляне його вже найближчим часом.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУреформиВерховна Рада
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