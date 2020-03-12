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Реформа СБУ: что предлагают изменить президентским законопроектом

Четверг, 12 марта 2020, 10:06
Реформа СБУ: что предлагают изменить президентским законопроектом

В Службе безопасности Украины рассказали об основных новациях, которые предлагаются в президентском законопроекти о реформе спецслужбы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Основными новациями законопроєкта является то, что он разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности. Служба откажется от несвойственных ей функций.

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры. Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобном.

Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе к проактивному и риск-ориентированному.

Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек в мирное время и 20 тыс. в особый период.

При этом уровень социального обеспечения сотрудников, их денежное обеспечение будет повышено до уровня НАБУ, ГБР и других вновьсозданных антикоррупционных органов.

Также законопроектом планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.

 

Инициатором подачи выступил президент Украины Владимир Зеленский, но сам законопроект был подготовлен на базе документа, который разработали специалисты СБУ и подали в Офис президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что президент определил этот законопроект как неотложный. Он надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.

Что было раньше: Законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" зарегистрирован 10 марта.

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Предыстория: 

  • В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируютреформировать до 2020 года.
  • В феврале 2018 года глава миссии ЕСзаявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
  • Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
  • В сентябре 2019 года в СБУзаявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
  • 1 октября 2019 года коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
  • В ноябре 2019 года в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.
  • В декабре 2019 года в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы СБУ противоречит рекомендациям западных партнеров.

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Темы: СБУреформыВерховная Рада
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