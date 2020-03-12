Реформа СБУ: что предлагают изменить президентским законопроектом
В Службе безопасности Украины рассказали об основных новациях, которые предлагаются в президентском законопроекти о реформе спецслужбы.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Основными новациями законопроєкта является то, что он разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности. Служба откажется от несвойственных ей функций.
СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.
Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры. Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобном.
Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе к проактивному и риск-ориентированному.
Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек в мирное время и 20 тыс. в особый период.
При этом уровень социального обеспечения сотрудников, их денежное обеспечение будет повышено до уровня НАБУ, ГБР и других вновьсозданных антикоррупционных органов.
Также законопроектом планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.
Инициатором подачи выступил президент Украины Владимир Зеленский, но сам законопроект был подготовлен на базе документа, который разработали специалисты СБУ и подали в Офис президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что президент определил этот законопроект как неотложный. Он надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.
Что было раньше: Законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" зарегистрирован 10 марта.
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Предыстория:
- В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируютреформировать до 2020 года.
- В феврале 2018 года глава миссии ЕСзаявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
- Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
- В сентябре 2019 года в СБУзаявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
- 1 октября 2019 года коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
- В ноябре 2019 года в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.
- В декабре 2019 года в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы СБУ противоречит рекомендациям западных партнеров.