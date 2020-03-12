Реформа СБУ: что предлагают изменить президентским законопроектом

В Службе безопасности Украины рассказали об основных новациях, которые предлагаются в президентском законопроекти о реформе спецслужбы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Основными новациями законопроєкта является то, что он разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности. Служба откажется от несвойственных ей функций.

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры. Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобном.

Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе к проактивному и риск-ориентированному.

Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек в мирное время и 20 тыс. в особый период.

При этом уровень социального обеспечения сотрудников, их денежное обеспечение будет повышено до уровня НАБУ, ГБР и других вновьсозданных антикоррупционных органов.

Также законопроектом планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.

Инициатором подачи выступил президент Украины Владимир Зеленский, но сам законопроект был подготовлен на базе документа, который разработали специалисты СБУ и подали в Офис президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что президент определил этот законопроект как неотложный. Он надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.