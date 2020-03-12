Україна може обмежити авіасполучення з Німеччиною і Францією

Україна розглядає можливість обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками... Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", - сказав він на брифінгу в четвер.

Міністр також розповів про ситуацію з авіаперевезеннями до Італії. За його словами, раніше три авіаоператори здійснювали перевезення до шести міст Італії. Авіаперевізники Sky Up та Air Italia закрили авіарейси.

Авіаперевізник МАУ, що здійснював рейси до Бергамо, Мілана, Рима і Венеції, закрив два напрямки.

"Залишаються Мілан і Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останні рейси, щоб вивезти пасажирів. Залишається тільки Рим, щоб ми могли повернути українців. На цьому напрямку ми здійснюємо додаткові заходи контролю", - розповів міністр.

Станом на вечір 11 березня, за даними ВООЗ, у Франції зафіксовано 2281 випадок зараження вірусом та 48 смертей, у Німеччині – 1567 хворих та 3 померлих.

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