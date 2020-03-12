Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Украина рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня мы встретимся с авиаперевозчиками... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он на брифинге в четверг.

Министр также рассказал о ситуации с авиаперевозками в Италию. По его словам, ранее три авиаоператора осуществляли перевозки в шесть городов Италии. Авиаперевозчики Sky Up и Air Italia закрыли авиарейсы.

"Остаются Милан и Рим. Сегодня-завтра они осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. Остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. На этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля", - рассказал министр.

По состоянию на вечер 11 марта, по данным ВОЗ, во Франции зафиксирован 2281 случай заражения вирусом и 48 смертей, в Германии - 1567 больных и трое умерших.

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