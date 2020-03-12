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Директор інституту нацпам'яті розповів про декомунізацію на Донбасі та в Криму

Четвер, 12 березня 2020, 11:24
Директор інституту нацпам'яті розповів про декомунізацію на Донбасі та в Криму

Директор Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що після деокупації Криму та Донбасу впровадження закону про декомунізацію на цих територіях має містити перехідний період.

Джерело: інтерв’ю Дробовича, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі активно обговорюють проекти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Відповідно, я гадаю, що імплементація законодавства про декомунізацію повинна теж мати якийсь перехідний режим.

Найвідвертіші елементи комуністичної пропаганди найближчим часом після деокупації повинні бути вилучені з публічного простору. Але все одно, у нас мають бути розроблені такі механізми, щоб це було цивілізовано, зрозуміло, правильно проговорено з суспільством.

Ми не можемо це робити без відповідної дискусії, інакше це може призвести до суспільного вибуху".

Деталі: Щодо закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" Дробович зазначив, що "це хороший і якісний закон, і його достатньо, щоб виконувати норми".

За словами глави УІНП, "деякі правки варто зробити щодо розширення кількості нацистської символіки".

Передісторія:

  • Наприкінці лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що документ про національну модель перехідного правосуддя вже готовий.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримДонбасдеокупаціядекомунізація
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