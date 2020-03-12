Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор института нацпамяти рассказал о декоммунизации на Донбассе и в Крыму

Четверг, 12 марта 2020, 11:24
Директор института нацпамяти рассказал о декоммунизации на Донбассе и в Крыму

Директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что после деоккупации Крыма и Донбасса внедрение закона о декоммунизации на этих территориях должно содержать переходный период.

Источник: интервью Дробовича, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим.

Самые откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, разумеется, правильно проговорено с обществом.

Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву".

Детали: О законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" Дробович отметил, что "это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы".

По словам главы УИНП, "некоторые правки стоит сделать по расширению количества нацистской символики".

Предыстория:

  • В конце февраля постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что документ о национальной модель переходного правосудия уже готов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымДонбассдеоккупациядекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: