Директор института нацпамяти рассказал о декоммунизации на Донбассе и в Крыму

Директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что после деоккупации Крыма и Донбасса внедрение закона о декоммунизации на этих территориях должно содержать переходный период.

Источник: интервью Дробовича, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим.

Самые откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, разумеется, правильно проговорено с обществом.

Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву".

Детали: О законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" Дробович отметил, что "это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы".

По словам главы УИНП, "некоторые правки стоит сделать по расширению количества нацистской символики".

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