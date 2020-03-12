У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру "Флоренція" із травмами голови.

Джерело: пресслужба Національної поліції, коментар прокуратури Києва "Українській правді"

Дослівно: "Вчора (11 березня - ред.) приблизно о 22:00 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від працівників кінотеатру (кінотеатр "Флоренція" - ред.) про те, що на сходах технічного приміщення на проспекті Маяковського виявлено мертвим директора закладу з травмами голови".

Деталі: На місці трагедії слідчі виявили тіло місцевого жителя, 1967 року народження, з тілесними ушкодженнями, характерними для падіння.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "Українській правді", що, за словами охорони кінотеатру, сторонніх людей на місці події не було, а незадовго до смерті директор скаржився на підвищений тиск.

Через цю подію правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).