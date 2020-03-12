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В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра

Четверг, 12 марта 2020, 12:22
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра

В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра "Флоренция" с повреждениями головы.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, комментарий прокуратуры Киева "Украинской правде"

Дословно: "Вчера (11 марта - ред.) примерно в 22:00 в Деснянское управление полиции поступило сообщение от работников кинотеатра (кинотеатр" Флоренция "- ред.) о том, что на лестнице технического помещения на проспекте Маяковского обнаружен мертвым директор заведения с травмами головы".

Детали: На месте трагедии следователи обнаружили тело местного жителя, 1967 года рождения, с телесными повреждениями, похожими на падение.

Для установления окончательной причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "Украинской правде", что, по словам охраны кинотеатра, посторонних людей на месте происшествия не было, а незадолго до смерти директор жаловался на повышенное давление.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

 

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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