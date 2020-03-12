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Зеленский вместе с Аваковым запустили систему видеофиксации нарушений на дороге

Четверг, 12 марта 2020, 13:05
Зеленский вместе с Аваковым запустили систему видеофиксации нарушений на дороге

Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Источник: Twitter Авакова, трансляция Офиса президента, пресс-служба МВД

Прямая речь Авакова: "В Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД - 45 дней предупреждение, потом штрафы. Камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП".

Детали: По словам Зеленского, ситуация на дорогах - это "война внутри страны".

Прямая речь Зеленского: "Ситуация на наших дорогах - это фактически война внутри страны. Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране".

 
 
 

По статистике, которую презентовали в МВД, с 1991 по 2019 гг. в Украине в результате ДТП погибли 174 095 человек.

Сейчас в Киеве заработали 20 камер фотовидеофиксации, еще 30 установят в Киевской области до 1 мая.

Президент надеется, что камеры заработают по всей Украине.

Украинская правда

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