На блокпосту на Луганщині затримали автобус, повний зброї
Правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" у Луганській області.
Джерело: прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у Facebook
Пряма мова: "12 березня на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" оперативники управлінь карного розшуку та стратегічних розслідувань, працівники СБУ та спецпризначенці попередили спробу вивезення з Луганської області арсеналу зброї та боєприпасів.
Під час перевірки автомобіля "Volkswagen Transporter" правоохоронці виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм".
Деталі: На момент зупинки у салоні мікроавтобуса перебувало четверо осіб, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.
Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.