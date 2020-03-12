На блокпосту на Луганщині затримали автобус, повний зброї

Правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" у Луганській області.

Джерело: прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у Facebook

Пряма мова: "12 березня на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" оперативники управлінь карного розшуку та стратегічних розслідувань, працівники СБУ та спецпризначенці попередили спробу вивезення з Луганської області арсеналу зброї та боєприпасів.

Під час перевірки автомобіля "Volkswagen Transporter" правоохоронці виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм".

Деталі: На момент зупинки у салоні мікроавтобуса перебувало четверо осіб, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.