На блокпосту на Луганщине задержали автобус, полный оружия

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Четверг, 12 марта 2020, 14:05

Правоохранители задержали микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" в Луганской области.

Источник: пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook

Прямая речь: "12 марта на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" оперативники управлений уголовного розыска и стратегических расследований, сотрудники СБУ и спецназовцы пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов. 

 

Во время проверки автомобиля "Volkswagen Transporter" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм".

Детали: На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия, его назначение и конечную точку доставки.

Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Украинская правда
Темы: Луганская область оружие


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