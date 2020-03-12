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Китайському шпигуну дали 10 років в’язниці в Україні

Четвер, 12 березня 2020, 13:56
Китайському шпигуну дали 10 років в’язниці в Україні

Громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє, затриманого за шпигунство, засудили до 10 років позбавлення волі в Україні.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за гратами на території нашої країни".

Деталі: Слідство довело, що шпигун, маючи ступінь доктора технічних наук, здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною.

Повідомляється, що під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців.

Він намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБ України затримали іноземця "на гарячому" під час спроби отримання таємних розробок.

Суд визнав іноземця винним у скоєнні злочину за ч .1 ст. 114 (шпигунство) ККУ. Вирок набув законної сили.

Українська правда

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Теми: СБУКитайшпигунство
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