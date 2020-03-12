Китайскому шпиону дали 10 лет тюрьмы в Украине

4079 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 14:56

Гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе, задержанного за шпионаж, приговорили к 10 годам лишения свободы в Украине.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Дословно: "По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе осужден за шпионаж. Следующие 10 лет иностранец проведенное за решеткой на территории нашей страны".

Детали: Следствие доказало, что шпион, имея степень доктора технических наук, осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Сообщается, что во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых.

Он пытался за деньги получить материалы тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления по ч .1 ст. 114 (шпионаж) УК. Приговор вступил в законную силу.

Украинская правда
Темы: СБУ Китай шпионаж


powered by lun.ua
Материалы по теме
Псевдореформа СБУ: законопроект Зеленского цементирует "совок" в спецслужбе 12 марта 2020, 14:30
Реформа СБУ: что предлагают изменить президентским законопроектом 12 марта 2020, 11:06
Люстрированного полковника СБУ восстановили на работе и выплатят 2,5 млн 11 марта 2020, 18:04
Все новости
Главные новости
В Киеве напали на главврача Института рака
Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра
Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо
Все новости
Фото

9 ностальгических фото с гаджетами прошлого

Объясняем

Проблемы с сексом и депрессия. Есть ли между ними взаимосвязь

советы

Как говорить с детьми о коронавирусе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!