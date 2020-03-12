Китайскому шпиону дали 10 лет тюрьмы в Украине

Гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе, задержанного за шпионаж, приговорили к 10 годам лишения свободы в Украине.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Дословно: "По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе осужден за шпионаж. Следующие 10 лет иностранец проведенное за решеткой на территории нашей страны".

Детали: Следствие доказало, что шпион, имея степень доктора технических наук, осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Сообщается, что во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых.

Он пытался за деньги получить материалы тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления по ч .1 ст. 114 (шпионаж) УК. Приговор вступил в законную силу.