Карантин так карантин: в Україну йде похолодання

З наступної доби почнеться похолодання, яке на вихідних пошириться на всю Україну.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Карантин так карантин – подумала атмосфера і вирішила якраз на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря. Щоб народ посидів вдома, попив чайку, поприбирав, повалявся з котом на дивані і почитав дітям книжечки, а не шастав казна-де".

Деталі: 13 березня на Заході та Півночі плюс Вінниччина протягом дня очікується +6+12 градусів.

Проте більшість центральної частини, Південь та Схід ще затримаються у теплішій повітряній масі, +10+15, подекуди до +15+18 градусів. Але вихідними й там похолодає.

Дощі в п’ятницю пройдуть трохи на Заході, трохи на Сході, надвечір опадів побільшає і вони поширяться ще й на центральну частину України.

Південь та Схід 13-го березня побудуть без опадів.

У суботу дощі, навіть подекуди з мокрим снігом, ймовірні у західних та північних областях.

У неділю в Україні повсюди буде сухо, може, й сонячно, але похолодає аж до "мінусів".

У Києві 13-го березня опади малоймовірні, у суботу пройде холодний дощ, у неділю буде сонячно й морозно.

Температура повітря у столиці 13 березня +10 градусів, у суботу +7 градусів, у неділю +3 градуси.

У ніч на суботу та у ніч на неділю ймовірний невеликий мороз, до -2-4 градусів.

У суботу-неділю очікується сильний вітер.