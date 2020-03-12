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Карантин так карантин: в Украину идет похолодание

Четверг, 12 марта 2020, 14:25
Карантин так карантин: в Украину идет похолодание

В следующие сутки начнется похолодание, которое на выходных распространится на всю Украину.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Карантин так карантин – подумала атмосфера и решила раз в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха. Чтобы народ посидел дома, попил чайку, убрал, полежал с котом на диване и почитал детям книги, а не шастал невесть где".

Детали: 13 марта на Западе и Севере плюс Винницкая область в течение дня ожидается +6 +12 градусов.

Однако большинство центральной части, Юг и Восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но на выходных и там похолодает.

Дожди в пятницу пройдут немного на Западе, немного на Востоке, вечером осадков станет больше и они распространятся еще и на центральную часть Украины.

Юг и Восток 13-го марта побудут без осадков.

В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.

В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".

В Киеве 13-го марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно.

Температура воздуха в столице 13 марта 10 градусов, в субботу 7 градусов, в воскресенье 3 градуса.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов.

В субботу-воскресенье ожидается сильный ветер.

Украинская правда

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Темы: погода
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