Для пам'ятника Щорсу в Києві придумали два варіанти "переїзду"

Пам'ятник військовому діячу часів Громадянської війни 1917/18 років Миколі Щорсу в Києві перенесуть або в Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму в Каховці Херсонської області, або на Виставку досягнень народного господарства в столиці.

Джерело: Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Варіантів по Щорсу кілька. Або переїзд к Каховку, оскільки концепція місцевого музею це буде передбачати, або переїзд на ВДНГ. Якщо Каховка не зрозуміє всіх переваг, які їй дасть великий музей, який об'єднає видатні твори мистецтва тоталітарного часу, тоді буде ВДНГ".

Деталі: Є ще третій варіант – зміна контексту пам'ятника.

Але за словами Дробовича, поки художнє співтовариство і куратори не виявляють великого ентузіазму щодо пропозицій для перевизначення пам'ятника, і значить, суспільству "це не дуже потрібно".

Дробович зазначив, що багато мистецтвознавці заявляють, що це блискучий монумент, але з точки зору етики, з точки зору закону "тут інша історія".

Пряма мова: "І наскільки мені не зраджує пам'ять, то міська влада вже визначилася і рішення прийнято. Єдине, що утримує пам'ятник на місці, – це рішення Мінкульту".

Що було раніше: У 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що виступає проти перенесення пам'ятника Щорсу, встановленого в центрі столиці, і зазначив, що цей пам'ятник є одним з найкрасивіших у Європі.