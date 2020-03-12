Для памятника Щорсу в Киеве придумали два варианта "переезда"

Памятник военному деятелю времен Гражданской войны 1917/18 годов Николаю Щорсу в Киеве будет перенесен либо в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима в Каховке Херсонской области, либо на Выставку достижений народного хозяйства в столице.



Источник: Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вариантов по Щорсу несколько. Или переезд в Каховку, так как концепция местного музея это будет предусматривать, или переезд на ВДНХ. Если Каховка не поймет всех преимуществ, которые ей даст большой музей, который объединит выдающиеся произведения искусства тоталитарного времени, тогда будет ВДНХ".



Детали: Есть еще третий вариант – изменение контекста памятника.

Но по словам Дробовича, пока художественное сообщество и кураторы не проявляют большого энтузиазма относительно предложений по переопределению памятника, и значит, обществу "это не очень нужно".

Дробович отметил, что многие искусствоведы заявляют, что это блестящий монумент, но с точки зрения этики, с точки зрения закона "здесь другая история".

Прямая речь: "И насколько мне не изменяет память, то городские власти уже определились и решение принято. Единственное, что удерживает памятник на месте, - это решение Минкульта".



Что было ранее: В 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что выступает против переноса памятника Щорсу, установленного в центре столицы, и отметил, что этот памятник является одним из самых красивых в Европе.