В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі

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Четвер, 12 березня 2020, 15:57

Кількість людей, які померли в Іспанії від коронавірусу нового типу, різко зросла від 48 у середу до 84 у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Загалом в країні зареєстровано 2968 підтверджених випадків коронавірусу – на понад 800 більше, ніж було 11 березня.

Іспанія – на третьому місці в Європі за кількість хворих з COVID-19 після Італії та Франції.

Каталонія, Країна Басків, Галіція та Мурсія, а також Мадрид і Ла-Ріоха закрили навчальні заклади. Мер Мадрида просить громадян без невідкладної потреби не виходити з дому.

12 березня коронавірус виявили в міністра з питань рівності, через це перевірку на COVID-19 пройде весь уряд Іспанії.

Як повідомлялося, в генсека іспанської ультраправої партії Vox Хав’єра Ортеги Сміта виявили коронавірус. Всі депутати від цієї партії самоізолювалися.

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Теми: коронавірус Іспанія жертви


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