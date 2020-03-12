В Испании число погибших от коронавируса в сутки выросло почти вдвое

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Четверг, 12 марта 2020, 15:57

Количество людей, умерших в Испании от коронавируса нового типа, резко возросло от 48 в среду до 84 в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Всего в стране зарегистрировано 2968 подтвержденных случаев коронавируса – более чем 800 больше, чем было 11 марта.

Испания – на третьем месте в Европе по количество больных с COVID-19 после Италии и Франции.

Каталония, Страна Басков, Галиция и Мурсия, а также Мадрид и Ла-Риоха закрыли учебные заведения. Мэр Мадрида просит граждан без неотложной надобности не выходить из дома.

12 марта коронавирус обнаружили у министра по вопросам равенства, поэтому проверку на COVID-19 пройдет все правительство Испании.

Как сообщалось, у генсека испанской ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита обнаружили коронавирус. Все депутаты от этой партии самоизолировались.

Темы: коронавирус Испания жертвы


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