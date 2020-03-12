Київрада розірвала договори оренди з посольством РФ

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Четвер, 12 березня 2020, 16:26

Київрада на засіданні 12 березня розірвала договори оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації на вулиці Спаській, 13-15, Спаській, 14 та Боричевому Току, 17,19,21 у столиці.

Джерело: голова фракції ВО "Свобода" у Київраді Юрій Сиротюк у Facebook

Пряма мова: "Іх тут вже нєт. І сподіваюся, більше ніколи не буде.

Щойно Київрада підтримала три свободівські проекти рішення (співавтори Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Володимир Назаренко та Іван Картавий) про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19,21".

Деталі: Сиротюк додав, що Києву "точно не потрібно" приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта "на наступну тисячу років".

Українська правда
Теми: Київ місцева влада Росія будівництво


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