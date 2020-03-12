Киевсовет разорвал договора аренды с посольством РФ

Киевсовет на заседании 12 марта разорвал договора аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17,19,21 в столице.

Источник: председатель фракции ВО "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк в Facebook

Прямая речь: "Их здесь уже нет. И надеюсь, больше никогда не будет.

Только что Киевсовет поддержал три свободовских проекта решения (соавторы Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк, Владимир Назаренко и Иван Картавый) о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации в самом центре исторического Подола на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17,19,21".

Детали: Сиротюк добавил, что Киеву "точно не нужны" помещения для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта "на следующую тысячу лет".