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В Україну намагались незаконно провезти гелікоптер

Четвер, 12 березня 2020, 16:21
В Україну намагались незаконно провезти гелікоптер
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Краківець" на в’їзді в Україну прикордонники затримали вантажівку із гелікоптером.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Громадянин Польщі планував доставити у Бердичів гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів США.

Вантажівка "Рено" із гелікоптером прибула на кордон 11 березня. Як зазначається, прикордонники Мостиського мали завчасну оперативну інформацію стосовно законності перевезення гелікоптера.

 

Під час заходів прикордонно-митного контролю з’ясувалося, що на товари, які віз громадянин Польщі, були відсутні дозвільні документи.

Про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна служба
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