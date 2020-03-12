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В Украину пытались незаконно провезти вертолет

Четверг, 12 марта 2020, 16:21
В Украину пытались незаконно провезти вертолет
Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Краковец" на въезде в Украину пограничники задержали грузовик с вертолетом.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Гражданин Польши планировал доставить в Бердичев вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тыс. долларов США.

Грузовик "Рено" с вертолетом прибыла на границу 11 марта. Как отмечается, пограничники Мостиского имели предварительную оперативную информацию о законности перевозки вертолета.

 

Во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы.

О грузе, который вероятно является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы.

Темы: Пограничная служба
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