"Паспорт з’їла собака": відома блогерка з РФ намагалась обманом в’їхати в Україну

Відомій російській блогерці продовжили заборону в’їзду в Україну з 3 до 10 років.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП

Деталі: За даними "Української правди" мова йде про Наталю Краснову, в якої був запланований концерт у Києві.

Росіянка прибула 12 березня рейсом із Мінська у "Бориспіль". Прикордонники з’ясували, що наприкінці 2018 року року вона вже прилітала в Україну і через незаконне відвідування тимчасово окупованої АР Крим у 2018 році їй було заборонено в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Прикордонники зазначають, що жінка вирішила проявити впертість та ще раз перевірити їхню пильність. Вона замінила старий паспорт на новий, сподіваючись, що чисті сторінки документа без відмітки про заборону в’їзду допоможуть їй перетнути український кордон.

Дослівно: "Такий задум росіянки було викрито відразу, оскільки на неї спрацювала інформація із бази даних. На запитання, чому вона замінила паспорт, жінка повідомила, що нібито з’їла собака.

За умисне невиконання рішення державного органу про заборону в’їзду в Україну, яка мала діяти до кінця 2022 року, російській блогерці та акторці проставили новий термін заборони в'їзду до нашої країни на довгих 10 років. Вже найближчим часом її буде повернуто зворотним рейсом до Білорусі".