"Паспорт съела собака": известная блогерша из РФ пыталась обманом въехать в Украину

Известной российской блогерше продолжили запрет въезда в Украину с 3 до 10 лет.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП

Детали: По данным "Украинской правды" речь идет о Наталье Красновой, у которой был запланирован концерт в Киеве.

Россиянка прибыла 12 марта рейсом из Минска в "Борисполь". Пограничники выяснили, что в конце 2018 года года она уже прилетала в Украину и из-за незаконного посещения временно оккупированной АР Крым ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Пограничники отмечают, что женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить их бдительность. Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу.

Дословно: "Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, которое должно было действовать до конца 2022 года, российской блогерше и актрисе проставили новый срок запрета въезда в нашу страну на долгих 10 лет. Уже в ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларусь".