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Портнов через суд "заморозив" святкування річниць кількох героїв ОУН-УПА

Четвер, 12 березня 2020, 17:04
Портнов через суд заморозив святкування річниць кількох героїв ОУН-УПА

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов ексглави адміністрації Януковича Андрія Портнова і призупинив рішення Київської міськради про святкування у 2020 році річниць кількох видатних діячів Української повстанської армії і Організації українських націоналістів.

Джерело: сайт ОАСК

Деталі: Згідно з повідомленням, це рішення суду від 12 березня задовольняє заяву Портнова "про забезпечення позову".

Суд вважає обґрунтованою вимогу колишнього глави АП про зупинення дії рішення КМР від 27 лютого, "зважаючи на наявні ознаки очевидної його протиправності, у зв’язку з порушенням Київською міською радою процедури розробки та прийняття оскаржуваного рішення".

Зокрема, суд зупинив відзначення у Києві у 2020 році пам’ятних дат та ювілеїв наступних особистостей:

  • 130 років з часу народження Івана Полтавця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави;
  • 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА;
  • 20 лютого – 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника публіциста, журналіста;
  • 24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА;
  • 5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";
  • 12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА;
  • 12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

Дослівно: "В ухвалі суду зазначено, що в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості".

Українська правда

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Теми: ПортновсудУПАсвяткуванняКиїв
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