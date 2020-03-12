Портнов через суд "заморозил" празднование годовщин нескольких героев ОУН-УПА

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-главы администрации Януковича Андрея Портнова и приостановил решение Киевского горсовета о праздновании в 2020 году годовщин нескольких выдающихся деятелей Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов.

Источник: сайт ОАСК

Детали: Согласно сообщению, это решение суда от 12 марта удовлетворяет заявление Портнова "об обеспечении иска".

Суд считает обоснованным требование бывшего главы АП о приостановлении действия решения КГС от 27 февраля, "учитывая имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения".

В частности, суд отменил празднование в Киеве в 2020 году памятных дат и юбилеев следующих личностей:

130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинской Державы;

6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;

20 февраля - 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя-публициста, журналиста;

24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;

5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка-географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов.

Дословно: "В постановлении суда указано, что в данном случае применение мер обеспечения административного иска направлено исключительно на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу заявленных требований, установления их обоснованности".