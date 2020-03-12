Працівників міністерства підозрюють у вимаганні $75 тисяч за посаду
На Кіровоградщині викрили групу осіб, яка, ймовірно, вимагала від жителя області $75 тис за призначення його директором одного з державних підприємств.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: На думку слідства, до складу групи входили посадові особи одного з міністерств України.
За даними слідства, група осіб також вимагала від вказаного чоловіка $1 млн за надання можливості, після призначення його на посаду директора, у подальшому здійснювати господарську діяльність з обробітку сільськогосподарських земель підприємства площею більше 3 тисяч га.
Прокуратура Кіровоградської області спільно з Нацполіцією та СБУ викрили осіб при передачі частини грошових коштів - $20 тисяч. Чотирьох зловмисників затримали.