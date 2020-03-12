Работников министерства подозревают в вымогательстве $75 тысяч за должность

На Кировоградщине разоблачили группу лиц, которая, вероятно, требовала от жителя области $75 тысяч за назначение его директором одного из государственных предприятий.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По мнению следствия, в состав группы входили должностные лица одного из министерств Украины.

По данным следствия, группа лиц также требовала от указанного мужчины $1 млн за предоставление возможности, после назначения его на должность директора, в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность по обработке сельскохозяйственных земель предприятия площадью более 3 тысяч га.

Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили лиц при передаче части денежных средств - $20 тысяч. Четырех злоумышленников задержали.