Работников министерства подозревают в вымогательстве $75 тысяч за должность

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Четверг, 12 марта 2020, 18:24

На Кировоградщине разоблачили группу лиц, которая, вероятно, требовала от жителя области $75 тысяч за назначение его директором одного из государственных предприятий.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По мнению следствия, в состав группы входили должностные лица одного из министерств Украины.

По данным следствия, группа лиц также требовала от указанного мужчины $1 млн за предоставление возможности, после назначения его на должность директора, в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность по обработке сельскохозяйственных земель предприятия площадью более 3 тысяч га.

Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили лиц при передаче части денежных средств - $20 тысяч. Четырех злоумышленников задержали.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора СБУ


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