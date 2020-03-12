Работников министерства подозревают в вымогательстве $75 тысяч за должность
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Четверг, 12 марта 2020, 18:24
На Кировоградщине разоблачили группу лиц, которая, вероятно, требовала от жителя области $75 тысяч за назначение его директором одного из государственных предприятий.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По мнению следствия, в состав группы входили должностные лица одного из министерств Украины.
По данным следствия, группа лиц также требовала от указанного мужчины $1 млн за предоставление возможности, после назначения его на должность директора, в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность по обработке сельскохозяйственных земель предприятия площадью более 3 тысяч га.
Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили лиц при передаче части денежных средств - $20 тысяч. Четырех злоумышленников задержали.
Украинская правда
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