Ще двох людей з підозрою на коронавірус госпіталізували на Буковині

Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні у Чернівцях впродовж дня 12 березня госпіталізували 2 людей.

Джерело: Чернівецька ОДА у Facebook

Дослівно: "Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки COVID-19".

Деталі: Зазначається, що у Чернівецьку область упродовж доби доставлять тестсистему для діагностики СОVID-19 німецького виробництва.

Стан раніше госпіталізованого чоловіка, першого хворого на коронавірус в Україні, стабільний, лікування триває.