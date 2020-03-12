Ще двох людей з підозрою на коронавірус госпіталізували на Буковині

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Четвер, 12 березня 2020, 18:58

Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні у Чернівцях впродовж дня 12 березня госпіталізували 2 людей.

Джерело: Чернівецька ОДА у Facebook

Дослівно: "Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки COVID-19".

Деталі: Зазначається, що у Чернівецьку область упродовж доби доставлять тестсистему для діагностики СОVID-19 німецького виробництва.

Стан раніше госпіталізованого чоловіка, першого хворого на коронавірус в Україні, стабільний, лікування триває.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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