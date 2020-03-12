Ещё два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы на Буковине

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Четверг, 12 марта 2020, 18:58

С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в Черновцах в течение дня 12 марта госпитализированы 2 человека.

Источник: Черновицкая ОГА в Facebook

Дословно: "Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19".

Детали: Отмечается, что в Черновицкую область в течение суток доставят тест-систему для диагностики СОVID-19 немецкого производства.

Официально подтвержден лишь 1 случай инфицирования коронавирусом на Буковине.

Состояние ранее госпитализированного мужчины стабильное, лечение продолжается.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


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