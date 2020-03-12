Через коронавірус скасували перегони "Формули 1" в Австралії – BBC

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Четвер, 12 березня 2020, 19:08

З огляду на пандемію коронавірусу скасували австралійське гран-прі Formula 1.

Джерело: BBC Sport із посиланням на свої джерела в F1

Деталі: За інформацією ВВС, поки немає офіційної заяви про скасування гонки від F1 або її керівного органу FIA, однак очікується що вона незабаром з'явиться. Більше того, під питанням проведення решти сезону Формули 1.

Як відомо, раніше коронавірус був діагностований у члена команди McLaren.

Після цього в F1 висловили стурбованість з приводу ідеї подальшого проведення гонок на тлі ризику нових випадків коронавируса.

Українська правда


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