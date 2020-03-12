И-за коронавируса отменили гонку "Формулы 1" в Австралии – BBC
402 просмотра
Четверг, 12 марта 2020, 19:08
С учетом пандемии коронавируса отменили австралийское гран-при Formula 1.
Источник: BBC Sport со ссылкой на свои источники в F1
Детали: По информации ВВС, пока нет официального заявления об отмене гонки от F1 или ее руководящего органа FIA, однако ожидается что вскоре оно появится. Более того, под вопросом проведение и остальной части сезона "Формулы 1".
Как известно, ранее коронавирус был диагностирован у члена команды McLaren.
После этого в F1 выразили обеспокоенность по поводу идеи дальнейшего проведения гонок на фоне риска новых случаев коронавируса.
Украинская правда
powered by lun.ua