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Джастін Трюдо самоізолюється через коронавірус

Четвер, 12 березня 2020, 21:47
Джастін Трюдо самоізолюється через коронавірус

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолюється через побоювання, які пов'язані з коронавірусом, у його дружини - симптоми захворювання.

Джерело: BBC, посилаючись на офіс Трюдо

Деталі: Дружина прем'єра, Софі Грегуар-Трюдо, помітила у себе легкі симптоми хвороби після виступу в Великій Британії.

Пара залишиться вдома, доки не отримає результати тестів. У Трюдо поки немає ніяких симптомів захворювання.

У заяві прем'єра говориться, що Трюдо буде спілкуватися з колегами по телефону, а тема розмов буде зосереджена на відповіді Канади на пандемію.

Довідково: Наразі в Канаді зареєстровано 103 підтверджених випадки захворювання на коронавирус.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинКанада
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