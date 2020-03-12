Джастин Трюдо самоизолируется через коронавирус

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Четверг, 12 марта 2020, 22:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолируется из-за опасений, связанных с коронавирусом, у его жены симптомы заболевания.

Источник: BBC, ссылаясь на офис Трюдо

Детали: Жена премьера, Софи Грегуар-Трюдо, начала проявлять легкие симптомы болезни после выступления в Великобритании.

Пара остается дома, пока не получит результаты тестов. У Трюдо на данный момент нет никаких симптомов заболевания.

В заявлении премьера говорится, что Трюдо будет общаться с коллегами по телефону, и тема разговоров будет сосредоточена на ответе Канады на пандемию.

Справка: В настоящее время в Канаде зарегистрировано 103 подтвержденных случая заболеваний на коронавирус.

Темы: коронавирус карантин Канада


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