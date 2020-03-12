Європейські лідери звернулися до громадян через коронавірус

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Четвер, 12 березня 2020, 23:55

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що багато сімей побачать, що їхні близькі помруть від коронавірусу, оскільки у Великій Британії, ймовірно, заражено до 10 000 чоловік.

Джерела: Bloomberg, Укрінформ, France Médias Monde, Reuters

Деталі: Джонсон сказав, що ті, у кого проявляються навіть легкі симптоми наявності вірусу, повинні самоізолюватися протягом, як мінімум, семи днів.

Пряма мова Джонсона: "Я повинен бути на одному рівні з вами - більше сімей, набагато більше сімей втратять своїх близьких завчасно".

Деталі: Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав своїх політичних суперників відкласти свої суперечки та сформувати надзвичайний уряд для боротьби з кризою коронавірусу. Оскільки десятки тисяч людей перебувають в карантині і не впевнені в тому, як довго триватиме спалах, в цьому році уряд Ізраїлю бачить істотне зниження темпів економічного зростання.

Пряма мова Нетаньяху: "Я закликаю до формування зараз, навіть цього вечора, національного надзвичайного уряду. Це буде надзвичайний уряд на обмежений період. Разом ми будемо боротися за порятунок життя громадян".

Деталі: Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала співвітчизників "уникати соціальних контактів", скасовувати всі заходи, які можна скасувати або перенести.

Поширення вірусу вона назвала "дуже динамічним спалахом" і запевнила, що уряд зробить все, щоб забезпечити клініки необхідним, а для бізнесу - мінімізувати втрати.

Пряма мова Меркель: "Ми в абсолютно винятковій ситуації, яка вимагає особливих заходів... Склалася дуже складна ситуація в економіці".

Деталі: Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у четвер, що у Франції всі дитячі садки, молодші, середні, старші школи, а також університети, закриються для стримування поширення коронавірусу. Навчальні заклади будуть закриті до нового розпорядження.

Він закликав усіх людей старших 70 років, всіх, хто страждає респіраторними захворюваннями, людей з інвалідністю, по можливості, не залишати своїх будинків. Всіх французів він закликав обмежити пересування. Громадський транспорт при цьому буде продовжувати працювати.

Макрон також закликав всі підприємства, по можливості, перевести співробітників на роботу з дому. При цьому Франція бере на себе утримання людей, що опинилися в ситуації часткового безробіття через коронавірус.

Теми: коронавірус Велика Британія Меркель Франція Ізраїль


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