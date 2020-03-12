Европейские лидеры обратились к гражданам из-за коронавируса

Премьер-министр Борис Джонсон считает, что многие семьи увидят, что их близкие погибнут от коронавируса, поскольку в Великобритании, вероятно, заражено до 10 000 человек.

Источники: Bloomberg, Укринформ, France Médias Monde, Reuters

Детали: Джонсон сказал, что те, у кого проявляются даже легкие симптомы наличия вируса, должны самоизолироваться в течение как минимум семи дней.

Прямая речь Джонсона: "Я должен быть откровенным с вами – больше семей, гораздо больше семей потеряют своих близких раньше времени".

Детали: Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал своих политических соперников отложить споры и сформировать чрезвычайное правительство для борьбы с кризисом коронавируса. Поскольку десятки тысяч людей находятся в карантине и не уверены в том, как долго продлится вспышка, в этом году правительство Израиля видит существенное снижение темпов экономического роста.

Прямая речь Нетаньяху: "Я призываю к формированию сейчас, даже этим вечером, национального чрезвычайного правительства. Это будет чрезвычайное правительство на ограниченный период. Вместе мы будем бороться за спасение жизни граждан".

Детали: Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала соотечественников "избегать социальных контактов", отменять все мероприятия, которые можно отменить или перенести.

Распространение вируса она назвала "очень динамичной вспышкой" и заверила, что правительство сделает все, чтобы обеспечить клиники необходимым, а для бизнеса – минимизировать потери.

Прямая речь Меркель: "Мы в совершенно исключительной ситуации, которая требует особых мер... Сложилась очень сложная ситуация в экономике".

Детали: Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг, что во Франции все детские сады, младшие, средние, старшие школы, а также университеты, закроются для сдерживания распространения коронавируса. Учебные заведения будут закрыты до нового распоряжения.

Он призвал всех людей старше 70 лет, всех страдающих респираторными заболеваниями, людей с инвалидностью по возможности не покидать своих домов. Всех французов он призвал ограничить передвижения. Общественный транспорт при этом будет продолжать работать.

Макрон также призвал все предприятия по возможности перевести сотрудников на работу из дома. При этом Франция берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса.