Ліга Європи. Шахтар переміг Вольфсбург у першому матчі 1/8 фіналу

Донецький Шахтар отримав перемогу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким Вольфсбургом.

У поєдинку, що пройшов у Німеччині 12 березня, гірники перемогли з рахунком 2:1.

Матч пройшов без вболівальників на стадіоні Фольксфаген-Арена через епідемію коронавірус.

Шахтар на 16-й хвилині відкрив рахунок у грі. Після серії рикошетів Жуніор Мораєс ударом головою пробив воротаря Вольфсбурга. Через п'ять хвилин суддя призначив пенальті у ворота німецької команди, але Віктор Коваленко не зумів переграти воротаря.

На 44-й хвилині рефері після перегляду VAR ставить 11-метровий удар у ворота гірників за влучання в руку Миколи Матвієнка. Ваут Вегортс бив з 11 метрів - вище воріт.

На старті другого тайму Вольфсбург відігрався. Після удару головою Джона Брукса рахунок став 1:1. На 73-й хвилині після удару зі стандарту Алан Патріка воротар Вольфсбурга відбиває м'яч у поперечку, а на добивання Маркос Антоніо пробиває головою у порожні ворота - 2:1.

У завершальні хвилини Вольфсбург атакував, але Шахтар зумів утримати переможний рахунок.