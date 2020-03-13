Лига Европы. Шахтер победил Вольфсбург в первом матче 1/8 финала

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Пятница, 13 марта 2020, 00:09

Донецкий Шахтер одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким Вольфсбургом.

В поединке, который прошел в Германии 12 марта, горняки победили со счетом 2:1.

Матч прошел без болельщиков на стадионе Фольксфаген Арена из-за эпидемии коронавируса.

Шахтер на 16-й минуте открыл счет в игре. После серии рикошетов Жуниор Мораес ударом головой пробил вратаря Вольфсбурга. Через пять минут судья назначил пенальти в ворота немецкой команды, но Виктор Коваленко не сумел переиграть вратаря.

На 44-й минуте рефери после просмотра VAR ставит 11-метровый удар в ворота горняков за попадание в руку Николая Матвиенко. Ваут Вегортс бил с 11 метров – выше ворот.

На старте второго тайма Вольфсбург отыгрался. После удара головой Джона Брукса счет стал 1:1. На 73-й минуте после удара со стандарта Алан Патрик вратарь Вольфсбурга отбивает мяч в перекладину, а на добивание Маркос Антонио пробивает головой в пустые ворота – 2:1.

Украинская правда
Темы: спорт футбол Шахтер


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