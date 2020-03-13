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Кабмін проведе виїзне засідання з Зеленським

П'ятниця, 13 березня 2020, 08:46
Кабмін проведе виїзне засідання з Зеленським

13 березня відбудеться виїзне позачергове засідання Кабінету міністрів за участі президента Володимира Зеленського, у рамках якого презентують реформу системи містобудування.

Джерело: сайт уряду

Деталі: Захід заплановано на 11:00-12:30 п’ятниці. Місце проведення пресслужба Кабміну не уточнює. На сайті президента анонсу немає. 

Передбачена он-лайн трансляція засідання

За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Запитання по темі пропонують ставити під відео впродовж прямої трансляції – а відповіді прем'єр дасть під час брифінгу.

Теми: Кабінет міністрівЗеленськийреформи
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