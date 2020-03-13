Кабмин проведет выездное заседание с Зеленским

13 марта состоится выездное заседание Кабинета министров с участием президента Владимира Зеленского, в рамках которого презентуют реформу системы градостроительства.

Источник: сайт правительства

Детали: Мероприятие запланировано на 11:00-12:30 пятницы. Место проведения пресс служба Кабмина не уточняет. На сайте президента анонса нет.

Предусмотрена он-лайн трансляция

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вопросы по теме предлагают ставить под видео в ходе прямой трансляции – а ответы премьер даст во время брифинга.