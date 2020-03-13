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У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпечності через негоду

П'ятниця, 13 березня 2020, 09:46
У Києві оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду

У зв'язку із сильними поривами вітру 15-18 с/м синоптики оголосили в столиці у п'ятницю, 13 березня, жовтий рівень небезпечності.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, у Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 березня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.

Загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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