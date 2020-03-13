В Киеве объявили "желтый" уровень опасности из-за непогоды

В связи с сильными порывами ветра 15-18 с/м синоптики объявили в столице в пятницу, 13 марта, желтый уровень опасности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 13 марта порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Во время сильного ветра обычно советуют не ходить под деревьями и билбордами.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.