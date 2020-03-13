Нагрів руки на "опаленні для Ради": до суду пішло звинувачення посадовцю

Слідчі направили до суду звинувачувальний акт щодо директора одного з підприємств, який у 2016 році привласнив 2 мільйони гривень, виділених на реконструкцію систем опалення в адміністративних будівлях Верховної Ради.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Фігурант у 2016 році привласнив понад два мільйони гривень державних коштів. Гроші призначалися для реконструкції систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України.

Крім того, слідчі з’ясували, що зловмисник провернув оборудку завдяки "допомозі" деяких службових осіб апарату Верховної Ради України".

Деталі: Поліцейські викрили та задокументували злочинну діяльність директора одного з підприємств.

Йому інкримінують відразу три статті Кримінального кодексу:

- ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах),

- ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

- ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених групою осіб).

Обвинувальний акт в зазначених кримінальних провадженнях уже спрямовано до суду.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і конфіскація майна.

Довідково: Головне слідче управління Нацполіції діяло за оперативного супроводження працівників СБУ і під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.