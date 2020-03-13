Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нагрів руки на "опаленні для Ради": до суду пішло звинувачення посадовцю

П'ятниця, 13 березня 2020, 10:05
Нагрів руки на опаленні для Ради: до суду пішло звинувачення посадовцю

Слідчі направили до суду звинувачувальний акт щодо директора одного з підприємств, який у 2016 році привласнив 2 мільйони гривень, виділених на реконструкцію систем опалення  в адміністративних будівлях Верховної Ради.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Фігурант у 2016 році привласнив понад два мільйони гривень державних коштів. Гроші призначалися для реконструкції систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України.

Крім того, слідчі з’ясували, що зловмисник провернув оборудку завдяки "допомозі" деяких службових осіб апарату Верховної Ради України".

Деталі: Поліцейські викрили та задокументували злочинну діяльність директора одного з підприємств.

Йому інкримінують відразу три статті Кримінального кодексу:

- ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах),

- ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

- ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених групою осіб).

Обвинувальний акт в зазначених кримінальних провадженнях уже спрямовано до суду.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і конфіскація майна.

Довідково: Головне слідче управління Нацполіції діяло за оперативного супроводження працівників СБУ і під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: