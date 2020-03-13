Нагрел руки на "отоплении для Рады": в суд ушло обвинения чиновнику
Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, который в 2016 году присвоил 2 миллиона гривен, выделенных на реконструкцию систем отопления в административных зданиях Верховной Рады.
Источник: Национальная полиция Украина
Дословно: "Фигурант в 2016 году присвоил свыше двух миллионов гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления – холодоснабжения и замены нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады Украины.
Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул оборудку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины ".
Детали: Полицейские разоблачили и задокументировали преступную деятельность директора одного из предприятий.
Ему инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса:
- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах),
- ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),
- ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).
Обвинительный акт в указанных уголовных производствах уже направлен в суд.
Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискация имущества.
Справка: Главное следственное управление Нацполиции действовало при оперативном сопровождении сотрудников СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.