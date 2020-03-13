Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нагрел руки на "отоплении для Рады": в суд ушло обвинения чиновнику

Пятница, 13 марта 2020, 10:05
Нагрел руки на отоплении для Рады: в суд ушло обвинения чиновнику

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, который в 2016 году присвоил 2 миллиона гривен, выделенных на реконструкцию систем отопления в административных зданиях Верховной Рады.

Источник: Национальная полиция Украина

Дословно: "Фигурант в 2016 году присвоил свыше двух миллионов гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления – холодоснабжения и замены нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады Украины.

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул оборудку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины ".

Детали: Полицейские разоблачили и задокументировали преступную деятельность директора одного из предприятий.

Ему инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса:

- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах),

- ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

- ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

Обвинительный акт в указанных уголовных производствах уже направлен в суд.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискация имущества.

Справка: Главное следственное управление Нацполиции действовало при оперативном сопровождении сотрудников СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: