Ми ліквідуємо ДАБІ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано.

Джерело: заява Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час виїзного засідання Кабміну 13 березня

Пряма мова Зеленського: "Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: Ми ліквідуємо ДАБІ.

Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень".

Пряма мова Шмигаля: "Я розпочну з презентації реформи містобудування. Це перший крок – ліквідація ДАБІ. На нашу думку і на думку всіх учасників ринку, – це корупційний кліщ, який просто забирав оборотні кошти. Ми декілька разів зустрічалась із забудовниками, інвесторами, їхні побажання враховані у даних презентаціях.

Наступний крок – внесення змін у діюче законодавство, далі розробка електронної системи і переведення нашої роботи в електронний формат повністю".

Деталі: Шмигаль уточнив, що структуру архітектурно-містобудівної галузі приведуть у відповідність до найкращих розвинутих структур, які діють у світі. Зокрема, створять три центральних органи державної влади: державна сервісна служба, яка виконуватиме реєстраційні функції, державне агентство техрегулювання та державна інспекція містобудування, яка в собі залишить функцію нагляду і контролю за будівництвом.

Також, за словами прем’єра, планують скасувати дозвіл, який видається на початку будівництва.

Шмигаль підкреслив, що єдине, що контролюватиме держава, – це введення будівлі чи споруди в експлуатацію і перевірка її на відповідність державним нормам, параметрам, ДБНам і вимогам закону.

Він також додав, що планують створити новий реєстр будівельної діяльності. Його розробка уже розпочата і вже проведений тендер. Цей реєстр буде не документо-, а об’єктоорієнтованим. Його власником буде держава, а рівень захисту – найвищим.

Також планують створити публічний портал системи, де будь-хто зможе побачити всю інформацію про кожен об’єкт нерухомості чи будівництва.

При цьому, за словами прем’єра, до кожного об’єкта буде застосовано 7 рівнів нагляду і буде посилено персональну відповідальність – майнову і кримінальну.

Також уряд планує запровадити єдиний ідентифікатор об’єкта будівництва.

А новий реєстр буде співпрацювати і взаємодіяти з низкою інших реєстрів, дотичних до сфери будівництва.

Сертифікат про ведення в експлуатацію видаватимуть на підставі заяви від забудовника і на основі перевірки будівництва.

Скасують ліцензування будівельних компаній, а натомість введуть сертифікацію виконроба у компанії, який здійснюватиме нагляд за будівництвом і нестиме персональну відповідальність.

Що було раніше: 3 грудня 2019 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запустили "кабінет забудовника" – і тепер кожен може за 5-7 хвилин, без участі чиновника, повідомити про намір будувати дім, гараж, дачу, станції техобслуговування авто, кафе, мінімаркету, невеликого виробництва, складыв, аптеки тощо і про завершення такого будівництва.

Міністр наголосив, що це "перша повністю автоматична антикорупційна послуга", яка припинить "мільярдну корупцію, тому що таких сповіщень держава отримує щороку сотні тисяч".