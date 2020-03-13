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Ми ліквідуємо ДАБІ – Зеленський

П'ятниця, 13 березня 2020, 10:22
Ми ліквідуємо ДАБІ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано.

Джерело: заява Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час виїзного засідання Кабміну 13 березня

Пряма мова Зеленського: "Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: Ми ліквідуємо ДАБІ.

Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень".  

Пряма мова Шмигаля: "Я розпочну з презентації реформи містобудування. Це перший крок – ліквідація ДАБІ. На нашу думку і на думку всіх учасників ринку, –  це корупційний кліщ, який просто забирав оборотні кошти. Ми декілька разів зустрічалась із забудовниками, інвесторами, їхні побажання враховані у даних презентаціях.

Наступний крок – внесення змін у діюче законодавство, далі розробка електронної системи і переведення нашої роботи в електронний формат повністю".

Деталі: Шмигаль уточнив, що структуру архітектурно-містобудівної галузі приведуть у відповідність до найкращих розвинутих структур, які діють у світі. Зокрема, створять три центральних органи державної влади: державна сервісна служба, яка виконуватиме реєстраційні функції, державне агентство техрегулювання та державна інспекція містобудування, яка в собі залишить функцію нагляду і контролю за будівництвом. 

 

Також, за словами прем’єра, планують скасувати дозвіл, який видається на початку будівництва.

Шмигаль підкреслив, що єдине, що контролюватиме держава, – це введення будівлі чи споруди в експлуатацію і перевірка її на відповідність державним нормам, параметрам, ДБНам і вимогам закону.

Він також додав, що планують створити новий реєстр будівельної діяльності. Його розробка уже розпочата і вже проведений тендер. Цей реєстр буде не документо-, а об’єктоорієнтованим. Його власником буде держава, а рівень захисту – найвищим.

Також планують створити публічний портал системи, де будь-хто зможе побачити всю інформацію про кожен об’єкт нерухомості чи будівництва.   

 

При цьому, за словами прем’єра, до кожного об’єкта буде застосовано 7 рівнів нагляду і буде посилено персональну відповідальність – майнову і кримінальну. 

 

Також уряд планує запровадити єдиний ідентифікатор об’єкта будівництва.   

 

А новий реєстр буде співпрацювати і взаємодіяти з низкою інших реєстрів, дотичних до сфери будівництва. 

 

Сертифікат про ведення в експлуатацію видаватимуть на підставі заяви від забудовника і на основі перевірки будівництва.   

 

Скасують ліцензування будівельних компаній, а натомість введуть сертифікацію виконроба у компанії, який здійснюватиме нагляд за будівництвом і нестиме персональну відповідальність. 

 

Що було раніше:  3 грудня 2019 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запустили "кабінет забудовника" – і тепер кожен може за 5-7 хвилин, без участі чиновника, повідомити про намір будувати дім, гараж, дачу, станції техобслуговування авто, кафе, мінімаркету, невеликого виробництва, складыв, аптеки тощо і про завершення такого будівництва.

Міністр наголосив, що це "перша повністю автоматична антикорупційна послуга", яка припинить "мільярдну корупцію, тому що таких сповіщень держава отримує щороку сотні тисяч".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийбудівництвореформи
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