Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский

5806 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 11:22

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована.

Источник: заявление Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время выездного заседания Кабмина 13 марта

Прямая речь Зеленского: "Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ.

Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений".

Дополняется...

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский строительство реформы


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Венецианка" приветствовала решение КС изменить судебную реформу Зеленского 13 марта 2020, 10:21
У Зеленского подтвердили, что он собирает СНБО 13 марта 2020, 10:05
Кабмин проведет выездное заседание с Зеленским 13 марта 2020, 09:46
Все новости
Главные новости
В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт
У Зеленского подтвердили, что он собирает СНБО
В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19
Коронавирус в Украине: СНБО будет решать, закрывать ли границы
Все новости
здоровье

Красные, зеленые и готические: лекарства и другие вещи, которые меняют цвет ваших экскрементов

Фото

9 ностальгических фото с гаджетами прошлого

тест

Допишите 8 историй девушек. Интерактивный текст

Поиск по сайту
Архив
Весь архів