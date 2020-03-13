Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована.

Источник: заявление Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время выездного заседания Кабмина 13 марта

Прямая речь Зеленского: "Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ.

Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений".

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