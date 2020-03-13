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Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский

Пятница, 13 марта 2020, 10:22
Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована.

Источник: заявление Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время выездного заседания Кабмина 13 марта

Прямая речь Зеленского: "Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ.

Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений".

Прямая речь Шмыгаля: "Я начну с презентации реформы градостроительства. Это первый шаг – ликвидация ГАСИ. По нашему мнению и по мнению всех участников рынка, – это коррупционный клещ, который просто забирал оборотные средства. Мы несколько раз встречалась с застройщиками, инвесторами, их пожелания учтены в данных презентациях.

Следующий шаг – внесение изменений в действующее законодательство, дальше разработка электронной системы и перевод нашей работы в электронный формат полностью".

Детали: Шмыгаль уточнил, что структуру архитектурно-градостроительной отрасли приведут в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. В частности, создадут три центральных органа государственной власти: государственная сервисная служба, которая будет выполнять регистрационные функции, государственное агентство техрегулирования и государственная инспекция градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством. 

 

Также, по словам премьера, планируется отменить разрешение, которое выдается в начале строительства.

Шмыгаль подчеркнул, что единственное, что будет контролировать государство, – это введение здания или сооружения в эксплуатацию и проверка его на соответствие государственным нормам, параметрам, ГСНами и требованиям закона.

Он также добавил, что планируют создать новый реестр строительной деятельности. Его разработка уже начата и уже проведен тендер. Этот реестр будет не документо-, а обьектоориентованим. Его владельцем будет государство, а уровень защиты – самым высоким.

Также планируется создать публичный портал системы, где любой человек сможет увидеть всю информацию о каждом объекте недвижимости или строительства. 

 

При этом, по словам премьера, к каждому объекту будет применено 7 уровней надзора и будет усиленно персональную ответственность – имущественную и уголовную. 

 

Также правительство планирует ввести единый идентификатор объекта строительства. 

 

А новый реестр будет сотрудничать и взаимодействовать с рядом других реестров, касающихся сферы строительства. 

 

Сертификат о ведении в эксплуатацию будут выдавать на основании заявления от застройщика и на основании проверки строительства.

 

Отменят лицензирование строительных компаний, а взамен введут сертификацию прораба в компании, который будет осуществлять надзор за строительством и нести персональную ответственность. 

 

Что было раньше: 13 декабря 2019 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что запустили "кабинет застройщика", – и теперь каждый может за 5-7 минут, без участия чиновника, сообщить о намерении строить дом, гараж, дачу, станцию техобслуживания авто, кафе, минимаркет, небольшое производство, склад, аптеку и тому подобное и о завершении такого строительства.

Министр отметил, что это "первая полностью автоматическая антикоррупционная услуга", которая прекратит "миллиардную коррупцию, потому что таких уведомлений государство получает ежегодно сотни тысяч".

 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийстроительствореформы
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