Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский
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Пятница, 13 марта 2020, 11:22
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована.
Источник: заявление Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время выездного заседания Кабмина 13 марта
Прямая речь Зеленского: "Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ.
Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений".
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Ирина Балачук, УП
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