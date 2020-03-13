З України із забороною на в’їзд виставили кореспондента російського телеканалу

Представнику російського ЗМІ заборонили в’їзд в Україну на 3 роки за незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП

Деталі: Прикордонники зазначають, що в поле їхнього зору напередодні потрапив росіянин, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту "Бориспіль".

На момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме – незаконно перетнув кордон у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.

Під час розмови чоловік усіляко заперечував про своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців.

Після наведення беззаперечних доказів росіянин таки "згадав", як саме він потрапив на територію України у 2018 році.

Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська.

За даними "Української правди", мова йде про кореспондента російського телеканалу НТВ Олексія Петрушка. В мережі можна знайти його сюжет з окупованого Росією півострова.